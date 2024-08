Tatoazy barcode 29 (sy ny dikan'izy ireo)

Ny kaody barcode dia rafitra fanaraha-maso fehezin'ny scanner optika afaka mamaky andian-tsipika mijidina amin'ny marika. Ny rafitra dia nampiasaina tamin'ny taona 1950 ary noforonina mba hahitana ny fahombiazan'ny famokarana.

Ny dikan'ny tatoazy barcode

Taona vitsivitsy lasa izay, nanjary lamaody ny fanaovana tombokavatoka barcode. Betsaka no voafitaka tamin'io fiankinan-doha malaza io. Tamin'ny voalohany dia mariky ny maha izy azy io, fa ho an'ny maro kosa dia karazana fanoherana fanoherana ny mpanjifa, fitsikerana mahery vaika ny fiarahamonin'ny mpanjifa izay onenanay, izay misy antsika rehetra, vokatra ara-barotra ary misy vidiny ny zava-drehetra. Ny sasany mino fotsiny fa fikomiana sy fandikan-dalàna manohitra ny fiaraha-monina misy antsika izao.

Tamin'ny andiany fahitalavitra malaza "Dark Angel" tamin'ny taona 2000, noforonin'i James Cameron, nahazo tombokavatsa barcode teny an-damosin'ilay lohalaharana ilay izy satria "vokatra" fototarazo noforonina mba ho miaramila. Tamin'izany fotoana izany dia nandray anjara tamin'ny fitomboan'ny karazana tatoazy ity.

Ilay marika resahina dia tsotra be. Izy io dia andiana tsipika mifanila mitsivalana izay samy hafa habe sy halavirana. Misy isa sy / na litera eo ambany. Matetika izahay no mampiasa an'io toerana io mba hametrahana zavatra izay maneho zava-dehibe amin'ny fiainan'ny olona manao tatoazy.

Fivoaran'ny teknolojia

Amin'izao fotoana izao, na dia mitaky fangatahana aza ny tombokavatan'ny barcode, dia ny tatoazy QR no malaza indrindra. Ity dia fomba vaovao handraketana na hamantarana zavatra miaraka amina fampiharana manokana amin'ny finday.

Lazan'ny tatoazy barcode

Ny tatoazy barcode dia karazana tatoazy tsy manam-paharoa sy malaza indrindra izay nahasarika ny sain'ny olona tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ity karazana tatoazy ity dia manana dikany an'ohatra ary mety manana fandikana samihafa arakaraka ny toe-javatra sy ny safidin'ny olona manokana. Ireto ny sasany amin'ireo antony nahatonga ny tatoazy barcode malaza be:

Ny maha-tokana sy ny fomba: Ny tatoazy barcode dia endrika maoderina sy maoderina izay mety ho an'ny tsirairay. Ity karazana tatoazy ity dia azo atao amin'ny endrika sy karazany samihafa, ka mahatonga azy io ho malaza amin'ireo tia tatoazy. Symbolism sy ny dikany: Ny barcode dia matetika mifandray amin'ny fiarahamonin'ny mpanjifa sy ny famokarana faobe, izay mety ho taratry ny fanakianana ny kolontsain'ny mpanjifa na ho mariky ny maha-izy azy eo amin'ny fiaraha-monina. Mety ho fomba iray hanehoana ny maha-tokana anao sy ny fahaleovantenanao izany. Tantara manokana sy fahatsiarovana: Ho an'ny olona sasany, ny tatoazy barcode dia mety ho fomba iray hahatsiarovana ireo daty manan-danja, anarana na zava-mitranga eo amin'ny fiainany amin'ny fampifandraisany azy ireo amin'ny vokatra mpanjifa. Mety ho fomba iray hanomezana voninahitra olona na hetsika izany. Filalaovana sy hatsikana: Ny olona sasany dia misafidy tatoazy barcode ho fomba iray hanasongadinana ny maha-izy azy sy ny hatsikana. Ity fomba tatoazy ity dia mety ho abstract sy mistery, izay manintona ny saina ary miteraka fahalianana. Version ara-teknika: Ny tatoazy barcode dia mitaky asa tanana tsara sy famonoana teknika mba hamoronana vokatra tena izy. Mety ho fanamby ho an'ny mpanao tatoazy izany ary manintona ny olona izay manome lanja ny asa tanana sy ny matihanina.

Ny tatoazy barcode dia mety manana dikany sy fandikana samihafa ho an'ny olona samihafa ary mbola mitombo ny lazany noho ny maha-tokana azy sy ny dikany ara-panoharana.

Hevitra momba ny tatoazy

Tsotra ireo tombokavatsa ireo: manaova tsipika madio fotsiny, mazàna mainty, mba hamoronana azy ireo. Na izany aza, misy olona sasany mety manampy antsipiriany sasany, toy ny loko kely na tarehimarika kely (kintana, fo ...), eny fa na dia ireo ratsy aza, ao amin'ilay kaody ihany. Tsy ilaina ny manana teknika lehibe hahatratrarana an'io lamina io - fa zava-dehibe ny tsy mifanakaiky ny tsipika, satria rehefa mandeha ny fotoana, dia mety hahavery ny endriny tany am-boalohany ny tatoazy.

Raha ny momba ny vatan'ny vatana fampiasa matetika dia tsy tokony hahagaga raha ny lamosin'ny tendany no be mpitia indrindra, fa ny hatotan-tanana koa dia be fangatahana.