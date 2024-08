Tatoazy kintana 170 (sy ny dikany): karazany 19

Ny kintana dia isan'ny marika tranainy indrindra amin'ny kolotsaina, fivavahana ary rafi-pinoana eto amin'izao tontolo izao, ka mahatonga an'ity sary ity ho iray amin'ireo mahery indrindra eto an-tany. Ireto dikany ireto dia mety ho an'ny tena manokana: ohatra, ianao dia mety te hanana tatoazy kintana hanehoana tanjona manokana tadiavinao ho tratrarina na zavatra azonao.

Matetika ny kintana dia atambatra amin'ny sary sy marika hafa hanatsarana ny dikan'ny tatoazy tsirairay ary hamoronana endrika sarotra sy mahaliana kokoa. Ny tatoazy kintana dia azo sintonina amin'ny fomba maneho ny kolontsaina manokana amin'ny fampifandraisana ny sary amin'ny fotoana, toerana na kolotsaina manokana. Izay famolavolana tatoazy kintana nofidinao, azonao antoka fa ho manokana sy tsy manam-paharoa izy io!

Tantaran'ny tatoazy kintana

Ny tatoazy kintana dia manana tantara tranainy sy mahaliana izay mamakivaky kolontsaina sy vanim-potoana maro. Ao amin'ny kolontsaina samihafa, ny kintana dia naneho hevitra samihafa toy ny fitarihana, fiarovana, fahazavana ara-panahy, fahendrena ary na dia vintana tsara aza. Ireto misy zava-misy mahaliana momba ny tantaran'ny tatoazy an'ny kintana:

Ejipta fahiny: Ny kintana dia tandindon'ny maha-Andriamanitra sy ny fahazavana ara-panahy. Nampiasa ny kintana ho mariky ny fiarovana amin’ny ratsy sy fampahatsiahivana ny lalana ara-panahy ny Ejipsianina. Grika sy Romana fahiny: Ny kintana dia mifandray amin'ny andriamanitra sy ny mahery fo. Ohatra, ny kintana misy teboka dimy, na pentagrama, dia tandindon'ny andriamanibavy Athéna. Shina: Ao amin'ny kolontsaina sinoa, ny kintana dia mifandray amin'ny anjara sy ny vintana. Ny tatoazy kintana dia malaza amin'ny olona mino ny fanandroana. Tattoo kintana amin'ny kolontsaina maoderina: Miaraka amin'ny fahatongavan'ny tatoazy amin'ny kolontsaina tandrefana, ny kintana dia lasa motif malaza. Matetika izy io no mifandray amin'ny nofy, fanantenana ary faniriana. Ireo tatoazy ireo dia mety manana endrika sy dikany samihafa arakaraka ny famolavolana sy ny teny manodidina.

Ny tatoazy kintana dia azo atao amin'ny endrika isan-karazany, manomboka amin'ny tsotra sy minimalista ka hatramin'ny sarotra sy miloko. Afaka manana dikany samihafa ho an'ny olona samihafa izy ireo, maneho ny finoany, ny nofinofiny ary ny lalan'ny fiainany.

Ny dikan'ny tatoazy kintana

Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny endrika kintana malaza dia hanana ireto dikany manaraka ireto:

FANIRIAN'NY

zava-bitany

fahombiazana

Удача

tsy manam-paharoa

antso

Mila mahay mandanjalanja

maha

Mararin'ny homamiadan'ny nono

Mpikambana ao amin'ny Navy na Coast Guard

Mpankafy lalao video

Fanovana / finoana ara-pinoana

Fiovaovan'ny volavolan-kintana

1. Tatoazy kintana kely

Ny tatoazy kintana kely dia afaka manome heviny betsaka - rehefa dinihina tokoa, ny kintana dia iray amin'ireo marika manan-danja indrindra amin'ny kolotsaina sy ny fivavahana eto amin'izao tontolo izao! Ny fanampiana effets mamirapiratra dia afaka mampiseho ny toetranao mirehareha na mampiseho fa nanao zava-dehibe na misy dikany amin'ny fiainanao ianao.

2. Tatoazy kintana na komet mitifitra.

Kintana na komet mihintsy, raha te hilaza azy tsara, dia matetika tandindon'ny vintana. Izany no antony mahatonga ny famolavolana tatoazy kintana ho mariky ny vintanao.

3. Masoandro sy kintana Filipina tatoazy (kintana telo ary masoandro iray).

Ity sary ity, izay hita eo amin'ny sainan'i Filipina, dia tatoazy malaza amin'ny olona manana razana na vakoka ... Amin'ity sary ity, ny masoandro dia manana taratra valo, izay misolo tena ny faritany iray ao Filipina, ary ny kintana telo izay misolo tena ny iray amin'ireo vondrona nosy lehibe telo ao Filipina.

4. Tatoazy amin'ny endrika kintana Celtic.

Tahaka ny tatoazy kintana foko, tatoazy kintana Celtic dia fifangaroan'ny singa tatoazy roa mahazatra - kintana sy fomban'ny Celtic - amin'ny endrika lehibe iray. Miaraka amin'ny tatoazy kintana tarihin'ny Celtic, azonao atao ny maneho ny lovanao na manasongadina ny dikan'ny fifandraisan-davitra sy ny tsy manam-petra amin'ny tenona manokana avy amin'ny Celtic.

5. Tatoazy mena sy mainty kintana.

Ny iray amin'ireo tatoazy kintana miloko mahazatra dia ilay miaraka aminy kintana mena sy mainty , izay tena malaza amin'ny US Navy sy Coast Guard. Ity volavolan-kintana manokana ity dia manambatra ny endrika kintana dimy amin'ny sainan'i Etazonia sy ny loko mainty sy mena mifandimby an'ny kompà hita amin'ny tabilao naika. Ity tatoazy kintana ity dia maneho koa ny fodiana an-tsambo an-dranomasina tsy hita.

6. Kintana mavokely tatoazy.

Ny tatoazy kintana mavokely dia matetika no tandindon'ny tolona ataon'ny olona iray amin'ny homamiadan'ny nono ary safidy hafa amin'ny tatoazy mavokely nentim-paharazana. Mazava ho azy, rehefa nifandimby tamin'ny mainty, tamin'ny fomban'ny tatoazy kintana, ny kintana mavokely dia saika lasa "punk rock" na "alternate" tandindon'ny ady amin'ny homamiadan'ny nono, manome ny tatoazy kintana fiolahana tokana. famolavolana.

7. Tatoazy misy kintana volomparasy.

Ny tatoazy kintana volomparasy dia fomba iray hanehoana ny toetranao amin'ny alàlan'ny loko sy ny tandindona voajanaharin'ny kintana. Ny volomparasy dia fitambaran'ny angovo masiaka mena sy ny fitoniana milamina manga; Noho izany, ny volomparasy dia maneho fifandanjana singa sy fihetsem-po. Mety tsy izany no toetran'ny ankamaroan'ny olona, ​​fa ny kintana kosa dia mampiavaka ny faniriana sy ny hetahetam-panahy. Izany no mahatonga ny tandindona mitambatra amin'ny fifandanjan'ny volomparasy sy ny faniriana voajanaharin'ny kintana mba hahatonga ity endrika ity ho tatoazy tonga lafatra ho an'ireo izay mitady fiadanan-tsaina sy fifandanjana.

8. Kintana sy zebra tatoazy.

Amin'ny tandindon'ny biby, ny zebra dia maneho ny fifandanjana, ny maha-izy azy ary ny fahalalahana. Mamela azy hanafina ao anaty ahitra avo amin'ny lemaka afrikanina ny soratany, miafina amin'ny biby mpiremby ary manome fiarovana ny biby. Ireo izay manantena ny hampifangaro ilay tandindona mahery an'ity biby ity miaraka amin'ilay tandindona mahery mitovy amin'ilay kintana dia afaka manao izany amin'ny fomba maro.

9. Tattoo lolo sy kintana

Ny lolo matetika dia hita ho mariky ny fahaterahana indray; noho izany, ny fikambanan'ireto bibikely metamorphosing ireto miaraka amin'ny kintana dia afaka mamorona sary tokana izay hanehoana ny fahaterahana indray sy ny fikatsahana tanjona sasantsasany asehon'ireo kintana.

10. Tatoazy kintana sy rahona.

Ny rahona dia tandindona zavatra samihafa. в samy hafa kolontsaina sy angano. Ohatra, amin'ny angano grika sy romana, ny rahona no fonenan'ny andriamanitra, ary maro ny olona ankehitriny no mino fa ny rahona dia tandindon'ny tsy fahombiazana na loza mananontanona. Na izany aza, miankina amin'ny tianao ny hisolo tena ny rahona, ny kintanao kintana sy rahona dia hanana iray amin'ny dikany maro samihafa. Ohatra, sary mampiseho kintana eny amin'ny lanitra feno rahona tadio dia hampiseho fa nandalo fotoan-tsarotra ianao hahatratraranao ny tanjonao. Famolavolana iray hafa, izay ahitana kintana mavo mamirapiratra eo amin'ny sehatry ny rahona fotsy, dia midika fa ireo very ianao dia ao amin'ny tontolo tsaratsara kokoa.

11. Voninkazo sy kintana amin'ny tatoazy.

Ny voninkazo dia afaka maneho ny fitomboana sy ny fampandrosoana; izany no mahatonga ny fampidirana ity sary ity ho endrika mpamorona tatoazy kintana ho fomba tsara hanampiana ambaratonga dikany. Matetika ny kintana dia ampiasaina hanehoana ny tanjona sy ny hetaheta, noho izany ny fampifangaroana azy roa dia afaka maneho ny fivoarana manokana azonao tamin'ny tanjonao. Ohatra, ny lilia dia maneho ny fiterahana amin'ny kolontsaina grika sy ejipsianina taloha ; Izany no mahatonga ny fanaovana sarina lilia sy kintana hisolo tena ny vehivavy sy ny zanany.

12. Tattoo karandoha sy kintana

Ity tatoazy ity dia afaka maneho ny fandresena ny fahafatesana na ny fandresena trauma, satria ny karan-doha matetika dia maneho ny fahafatesana ary ny kintana dia maneho ny fanatanterahana asa sarotra. Ny sary iray hafa dia mety hampiseho ny sainam-piraty malaza, mampiseho ny karan-doha amin'ny kintana amin'ny fomba nautika: afaka mampiharihary ny fahaizan'ny hery mifehy ny fiainantsika: ny filana fahalalahana na ny fanatanterahana izay andrasana amintsika.

13. Fairy sy tatoazy kintana

Ity tatoazy kintana ity dia mety ho vehivavy ary matetika mampiseho ny eritreritry ny mpitafy na ny faniriany hanana zava-misy tsaratsara kokoa. Ny angano sy ny kintana mety hitranga dia mety haneho fairy mipetraka eo amin'ny volana mangadihady misy kintana manjelatra eo alohany: ny zava-misy fa maniry zavatra bebe kokoa ny angano fa ny tarehiny nidina, ary ireo kintana dia tandindon'ny nofinofiny momba ny ho avy . Ny famolavolana tatoazy mahafinaritra iray hafa dia angano manidina eo amin'ireo kintana mba hampisehoana fa mino ny tenanao sy ny fivoaranao mankany amin'ny tanjonao ianao.

14. Ny fo sy ny kintana tatoazy

Ny tatoazy fo sy kintana dia fanambarana mahatsikaiky, tsara ary mahafinaritra indrindra amin'izao tontolo izao: tsara tarehy ny fiainana ary mahita ny tsara indrindra amin'ny zavatra sy ny olona ianao!

15. Tatoazy misy kintana sy lisa.

Ny fanampiana kintana amin'ny tatoazy voaloboka dia afaka manampy dikany sy fahalianana amin'ny fahitana azy. Misy fomba maro hanampiana kintana amin'ny famolavolana zavamaniry miakatra; ohatra, fa tsy ravina na voninkazo dia azonao atao ny mametraka kintana amin'ilay zavamaniry: izany dia afaka manondro ireo tanjona tratranao. Ity tatoazy ity dia azo havaozina mandritra ny taona maro mba hahitana taratra ny fandrosoanao rehetra!

16. Kintana sy gadona tatoazy.

Ny dice dia afaka maneho ny filokana, ny risika ary ny vintana. ... Ny tatoazy eo akaikin'ny trondro kintana dia mety ho endrika mahazatra amin'ny kolotsaina an-dranomasina: maro ny tantsambo, jiolahin-tsambo ary manamboninahitra naval no nilalao dadu sy lalao filokana hafa raha mbola lavitra ny fotoana teny amin'ny dia lavitra.

17. Tatoazy hazo fijaliana sy kintana

Ny fahazoana tatoazy lakroa sy kintana dia mety ho fomba tsara iray hahatsiarovana olon-tianao very anao ary haneho ny finoanao fa indray andro any dia hiaraka indray ianao (toy ny sary kristiana amin'ny hazofijaliana). Fomba iray anaingoana manokana an'ity tatoazy ity ny fampidirana am-boalohany ny datin'ny olona tsirairay na ny daty nahaterahany ao anaty na manodidina ny kintana, na mametraka hafatra toy ny "Mandria am-pilaminana" voasoratra eo ambanin'ny hazofijaliana.

18. Kintan'i David an'ny tatoazy

Star of David - marika manan-danja amin'ny fivavahana jiosy. Tao amin'ny Alemanina Nazia, ny jiosy dia takiana hitafy io tandindona nozairina tamin'ny lambany io mba hahafantarana azy ireo amin'ny fotoana rehetra. Ity no tatoazy lavorary ho an'izay mitady haneho ny finoany jiosy. Afaka atao manokana izy io mba hanehoana ny finoanao manokana sy ny atin'ny zavatra inoanao. Ohatra, ny famolavolana tatoazy Star of David tokana dia mety ho litera hebreo na teny fohy ao anatin'ny kintana. Mety ho teny na hevitra iray manan-danja aminao, na ny voalohan'ny olona very ianao.

19. Kintana mirehitra amin'ny tatoazy

Ny afo dia mety manondro herisetra, fahatezerana, faniriana, fanovana ary fanovana, ary koa ny fanirianao hanatratra ny tanjonao amin'ny vidiny rehetra. Ny fampifangaroana ny kintana sy ny lelafo amin'ny famolavolana tatoazy dia afaka mampiseho fa nahatratra ny fahombiazanao manokana ianao, na hoe nandia ny lelan'ny fiainana ianao ary mbola matanjaka noho ny teo aloha aza.