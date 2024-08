Ity Detox aorian'ny fahavaratra ity dia ny famerenana indray ny hoditrao amin'ny fararano

Na dia maharitra hatramin'ny faran'ny volana septambra aza ny fahavaratra ara-teknika, andeha hojerentsika, ny rehetra dia manao veloma tsy ofisialy amin'ny vanim-potoana aorian'ny fetin'ny asa. Ambonin'ny lisitry ny zavatra tokony hatao amin'ny fanomanana ny fararano? Omeo fitiavana tena ilaina ny hoditsika aorian'ny vanim-potoanan'ny fandeferana amin'ny fahavaratra. Diniho: tsy fahombiazana matetika amin'ny dobo filomanosana misy chlore, telo volana ny zavatra rehetra mavokely ary mety ho be loatra aza fiposahan'ny masoandro. Na dia ao anatin'ny finoana tsara aza isika misoroka masoandro fahavaratra rehetra, zavatra toy izany tsentsina ny mason-koditra, hoditra maina, ny fahasimban'ny masoandro sy ny molotra vaky matetika no mampanahy amin'ny faran'ny volana aogositra. Soa ihany fa ny hany ilaina hamerenana ny hodi-dohanao dia fiovana vitsivitsy amin'ny fikarakarana hoditra amin'izao fotoana izao. Mila tari-dalana kely? Vakio ny toro-hevitra momba ny fanadiovana ny hoditra aorian'ny fahavaratra.

Pores madio lalina

Taorian'ny volana mafana sy mando, dia mety ho hitanao fa misy hatsembohana sy loto ary menaka miangona eo amin'ny hoditrao. Ny hatsembonao, mifangaro amin'ny makiazy sy ny loto, dia mety hanimba ny tavanao ary miteraka pores. Mba hanatsarana ny endriky ny mason-koditra sy hisorohana ny fikorontanana, diovy amin'ny saron-tava fanadiovana ny tavanao. Iray amin'ireo ankafizinay ny Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, izay novolavolaina tamin'ny Amazonian White Clay mba hanampy amin'ny fanadiovana ny hoditra, hanala ny loto, hampihenana ny famokarana sebum, ary hanenjanana ny mason-koditra.

Mandehana, mandrobona, mandevina

Tena matotra izahay. Ny crème alina, crème antoandro, crème SPF, menaka, crème body... no betsaka kokoa. Ny chlorine, ny rano masira ary ny taratra UV dia mety hanamainana ny hoditrao, koa aza matahotra ny mampiasa moisturizer. Ny CeraVe Moisturizing Cream dia manana tora-kofehy manankarena nefa tsy matavy ary ampidirina amin'ny akora mahasoa toy ny asidra hyaluronika sy ceramide manampy amin'ny fanamboarana sy fitazonana ny sakana voajanahary amin'ny hoditra. Azo ampiasaina amin'ny tarehy sy ny vatana ihany koa.

Fanamboarana izay simba noho ny masoandro

Raha vantany vao manomboka mihamalalaka ny famirapiratanao amin'ny fahavaratra, dia mety ho hitanao fa misy soritr'aretin'ny masoandro ianao - eritrereto ny freckles vaovao, ny pentina, na ny lokon'ny hoditra tsy mitovy. Indrisy anefa fa tsy azonao atao ny mamerina ny fahasimbana ateraky ny taratra UV (izany no maha-zava-dehibe ny fanosotra amin'ny masoandro isan'andro), fa afaka manampy amin'ny fanamaivanana ny soritr'aretina hita maso eo amin'ny hoditra amin'ny serum vitamin C toy ny La Roche ianao. -Posay 10% Pure Vitamin C Facial Serum. Mampilamina ny lokon'ny hodi-tava izy io, ka mahatonga azy ho malama sy hamandoana.

Ampiasao ny antioxidants sy ny masoandro

Mety hitranga mandritra ny taona ny fahasimbana amin'ny masoandro, na dia amin'ny fararano sy ririnina aza, koa aza adino ny fiarovana amin'ny masoandro. Jereo ny La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 ho fiarovana ambony indrindra ary mety amin'ny karazana hoditra rehetra, anisan'izany ny saro-pady. Mba hiarovana bebe kokoa amin'ny mpiaro ny tontolo iainana sy hanamaivanana ny soritr'aretina hita maso amin'ny fahanterana, ampifanaraho amin'ny serum manankarena antioxidant toy ny SkinCeuticals CE Ferulic ny solomaso masoandronao.

Esory ny hoditrao

Zava-dehibe foana ny exfoliation, fa ilaina indrindra rehefa miezaka mamerina ny hoditrao ianao aorian'ny vanim-potoana lava sy feno hatsembohana. Ny iray amin'ireo ankafizinay dia ny pad fanavaozana hoditra ZO Skin Health. Izy io dia exfoliator simika izay manala ny selan'ny hoditra maty eo ambonin'ny hoditra, mampihena ny menaka be loatra sady mampitony sy mampitony ny hoditra. Ho an'ny vatana, andramo ny Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Manala ireo sela maty eo ambonin'ny hoditry ny hoditra tsy misy fanamainana be loatra ity fikosoham-batana mahafinaritra ity. Miaraka amin'ny poti-boankazo abrikoly sy emollients, dia lasa malefaka sy malefaka ny hoditra.

Mitsabo tena

Atsaharo ny molotra maina amin'ny alàlan'ny fampidirana scrub molotra exfoliating amin'ny fomba fanaonao mba hanala ny hoditra maina sy miforitra eo amin'ny molotrao ary hanomanana azy ireo amin'ny hydration bebe kokoa. Aorian'ny fandroahana ny molotrao dia omeo azy ireo ny hamandoana ilainy amin'ny balsama molotra mamelona, ​​hazo, loko (izay tianao) izay misy akora toy ny vitamin E, menaka, na aloe vera. Ohatra, andramo ny Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, voaforona miaraka amin'ny vitamin E, tantely acacia, savoka ary menaka voan'ny rosehip mba hampihenana ny fisehon'ny tsipika sy ny ketrona manodidina ny molotra, ka mahatonga azy ireo ho malama sy hidradradradra ary feno.